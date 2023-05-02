"مبادلة" الإماراتية تعتزم استثمار 500 مليون دولار في"برايت سبيد" الأميركية

قالت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية إنها تعتزم استثمار 500 مليون دولار في شركة "برايت سبيد" المتخصصة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في الولايات المتحدة الأميركية.

وبهذا الاستثمار، تستحوذ "مبادلة" على حصة أقلية في الشركة إلى جوار صناديق الاستثمار التي تديرها مؤسسة «أبولو جلوبال مانجمنت» المدرجة في بورصة نيويورك.

مادة اعلانية

ويقع المقر الرئيسي لشركة «برايت سبيد» في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، وتعد خامس أكبر مزود محلي لخدمات الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها القدرة على خدمة أكثر من 6.5 مليون منزل وشركةوفقا لبيان من مبادلة نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية.



وكانت شركة «برايت سبيد» قد أطلقت عملياتها رسمياً في شهر أكتوبر من عام 2022، وشرعت في بناء شبكة ألياف ضوئية حديثة،ودشنت خدماتها لعملاء الألياف الضوئية أوائل مارس 2023.

ومن المتوقع أن تصل شبكة الألياف الضوئية التابعة لشركة «برايت سبيد» إلى 3 ملايين منزل وشركة خلال السنوات الخمس المقبلة.

قال خالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية في شركة مبادلة للاستثمار في بيان: «تعد البنية التحتية الرقمية اليوم أساسية لدفع جهود التنمية في جميع قطاعات المجتمع، حيث تمكّن الأفراد والمؤسسات والاقتصادات من إنجاز خططهم التنموية، وباعتبارنا مستثمراً عالمياً مسؤولًا، فإننا في «مبادلة» نرى فرصة كبيرة في دعم استراتيجية النمو في شركة «برايت سبيد» والمساهمة في إيصال خدمات الاتصالات والإنترنت السريعة عبر الألياف الضوئية إلى مساحات شاسعة من الولايات المتحدة بما يعزز شمولها الرقمي.

وأضاف "يسعدنا أن نتشارك مع «أبولو» و«برايت سبيد» للاستفادة من فرص النمو التي توفرها مشاريع نشر الألياف الضوئية وتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمجتمعات التي ستصلها الخدمات عبر الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة".