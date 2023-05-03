أرباح "اتصالات" الإماراتية تتراجع 10% إلى 2.2 مليار درهم في الربع الأول

تراجعت أرباح شركة e& "المعروفة سابقًا باسم مجموعة اتصالات" الإماراتية في الربع الأول من 2023، بنسبة 10.2% إلى 2.18 مليار درهم، مقارنة بصافي أرباح بلغت 2.4 مليار درهم في الربع المقارن من 2022.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 13 مليار درهم في الربع الأول من 2023 بانخفاض 2.5%، مقارنة بنحو 13.33 مليار درهم في الفترة المقارنة قبل عام، وفقا للبيانات المالية المنشورة على موقع سوق أبوظبي.

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وبلغت المصروفات الرأسمالية المتكبدة مبلغ 1.09 مليار درهم في 31 مارس 2023، مقارنة بمبلغ 1.64 مليار درهم في 31 مارس 2022.

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة، ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة اتصالات من e& في دولة الإمارات.