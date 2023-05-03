ارتفاع أرباح "أسمنت القصيم" 119% إلى 54.9 مليون ريال بالربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت القصيم، بنسبة 119.02% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 54.94 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 25.08 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "أسمنت القصيم" بنسبة 3.41% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 52.13 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن زيادة الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع قيمة المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات المالية، على الرغم من الارتفاع في تكلفة المبيعات والانخفاض في الإيرادات الأخرى.

وارتفعت قيمة مبيعات "أسمنت القصيم" بنسبة 22.16% في الربع الأول من 2023، إلى 174.07 مليون ريال مقارنة بنحو 142.49 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.