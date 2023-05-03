ارتفاع أرباح "الدريس" في الربع الأول 13% لـ70.5 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، بنسبة 12.98%، إلى 70.5 مليون ريال في الربع الأول من 2023، مقابل 62.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2022.

وعلى أساس فصلي تراجعت أرباح "الدريس" بنسبة 1.81%، حيث كانت في الربع السابق 71.8 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية الفصلية التي حققتها الشركة 106.5 مليون ريال، مقابل 136.2 مليون ريال في الربع الأول من 2022، بنمو 26.48%.

وقالت "الدريس" في بيان نشر على موقع مجموعة تداول السعودية إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة الإيرادات الأخري وزيادة أرباح فوائد من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفاة وانخفاض المصاريف التسويقية.

وأضافت أن هذه النتائج جاءت "بالرغم من انخفاض أرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة وانخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة".

وعن سبب تراحع الأرباح مقارنة بالربع السابق قالت "الدريس" إن هذا يعود لانخفاض إيرادات ناقل وانخفاض أرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة وانخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف المالية بالرغم من زيادة مبيعات قطاع بترول وزيادة الإيرادات الاخري وزيادة إيراد فوائد من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفاة وانخفاض المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة.