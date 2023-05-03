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شعار فورد (رويترز)
شركات

ارتفاع إيرادات "فورد موتور" 20% في الربع الأول من 2023

حققت 1.8 مليار دولار أرباحا

دبي - العربية.نت
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سجلت شركة فورد موتور قفزة بنسبة 20% في إيرادات الربع الأول، بعدما أتاح تراجع اضطرابات سلاسل التوريد لها تلبية الطلب القوي على شاحناتها الصغيرة وسياراتها الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) بشكل أفضل.

وأعلنت الشركة للمرة الأولى بشكل مفصل النتائج المالية لوحداتها فورد بلو وفورد برو وفور موديل إي.

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وتضاعفت مبيعات فورد بلو قبل حساب الفوائد والضرائب إلى 2.56 مليار دولار في حين زادت مبيعات فورد برو قبل حساب الفوائد والضرائب بثلاثة أمثال إلى 1.4 مليار دولار، غير أن الشركة خسرت أكثر من 60 ألف دولار لكل سيارة كهربائية تم بيعها في الربع الأول وفقا لـ"رويترز".

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وبلغت أرباح فورد في الربع الأول 1.8 مليار دولار، أو 44 سنتا للسهم، مقارنة بخسارة قدرها 3.1 مليار دولار، أو 78 سنتا للسهم، قبل عام.

وذكرت الشركة أن إيراداتها في الربع المنتهي في مارس/ آذار بلغت 41.5 مليار دولار مقابل 34.5 مليار دولار قبل عام.

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