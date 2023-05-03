سوق السعودية
استقالة "لامازاريس" الرئيس التنفيذي لـ"أنابيب السعودية".. وتعيين "بيرزنجي" خلفاً له
اعتباراً من 30 يونيو 2023
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أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية" عن استقالة ماريانو أرمينغول لامازاريس لأسباب شخصية من منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب اعتبارا من 30 يونيو 2023.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه قد تم قبول الاستقالة بموجب قرار مجلس الإدارة والذي يعتبر ساري من تاريخ 30 يونيو 2023.
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وأضافت أن مجلس الإدارة قرر تعيين رينوار بيرزنجي في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب اعتبارًا من 1 يوليو 2023م.
وأشارت إلى أن ماريانو أرمينغول لامازاريس سيستمر في العمل كعضو في مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب.
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