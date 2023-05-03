نمو أرباح "نادك" 149% إلى 37.7 مليون ريال في الربع الأول من 2023

سجل صافى ربح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بعد الزكاة والضرائب في الربع الأول من العام الجاري 37.69 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قدره 15.12 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي بنمو نسبته 149%.

وعزت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، نمو صافي الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات في الربع الأول من 2023 بنسبة 22.15% لتسجل 749.4 مليون ريال مقارنة بـ 613.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 26.84%، وقابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض مبيعات القطاع الزراعي.

وأوضحت الشركة أن نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات انخفضت خلال الربع الحالي بنسبة 5.95% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات وانخفاض أسعار العلف الحيواني.

وذكرت أنه على الرغم من التغيرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في الربع الأول من 2023 إلا أن هناك عناصر أخرى أثرت سلبا على صافي ربح في هذه الفترة، منها ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 12.9% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة لزيادة الإنفاق على التسويق التجاري وكذلك زيادة تكلفة التوزيع.

وأشارت إلى ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 15.57% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بسبب زيادة رسوم الاستشارات المهنية وتكاليف الموظفين بسبب مشروع استراتيجية الشركة.

وذكرت الشركة أنها خلال الربع الأول من هذا العام كونت مخصصا بمبلغ 27.64 مليون ريال للذمم التجارية المشكوك في تحصيلها والذمم المدينة الأخرى، كما كونت مخصصا لانخفاض في قيمة الموجودات المحتفظ بها لغرض التخلص منها بمبلغ 10.50 مليون ريال.

أوضحت أن تكلفة التمويل ارتفعت في تلك الفترة بنسبة 93.81% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بسبب الزيادة في سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية.

وأشارت إلي ارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 45.49% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 22.15% وانخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 5.95%.