"الدار" الإماراتية توقف الاستثمارات الجديدة في مصر

كشف الرئيس التنفيذي المكلّف للشؤون المالية والاستدامة في "الدار العقارية" فيصل فلكناز، أن الشركة الإماراتية ستوقف أي استثمارات جديدة في مصر إلى حين استقرار الوضع المالي في البلاد.

وأضاف فلكناز، أنه سيتم اتخاذ نهجا شديد الحذر عند إطلاق أي مشروع.

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وكانت "الدار" قد استحوذت عام 2021 على 85% في شركة السادس من أكتوبر للتنميه والاستثمار "سوديك" مقابل نحو 200 مليون دولار والتي كانت قد تساوي في وقتها نحو 387 مليون دولار.

يشار إلى أن أرباح "الدار العقارية" ارتفعت بـ 22% في الربع الأول من هذا العام إلى 836 مليون درهم.