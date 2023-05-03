اقتصاد مصر
"الدار" الإماراتية توقف الاستثمارات الجديدة في مصر
الشركة تتخذ نهجا شديد الحذر عند إطلاق أي مشروع في مصر
وضع القراءة
100% حجم الخط
كشف الرئيس التنفيذي المكلّف للشؤون المالية والاستدامة في "الدار العقارية" فيصل فلكناز، أن الشركة الإماراتية ستوقف أي استثمارات جديدة في مصر إلى حين استقرار الوضع المالي في البلاد.
وأضاف فلكناز، أنه سيتم اتخاذ نهجا شديد الحذر عند إطلاق أي مشروع.
مادة اعلانية
وكانت "الدار" قد استحوذت عام 2021 على 85% في شركة السادس من أكتوبر للتنميه والاستثمار "سوديك" مقابل نحو 200 مليون دولار والتي كانت قد تساوي في وقتها نحو 387 مليون دولار.
يشار إلى أن أرباح "الدار العقارية" ارتفعت بـ 22% في الربع الأول من هذا العام إلى 836 مليون درهم.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"ويز إير أبوظبي" تتوقع تسلم 15 طائرة خلال 12 شهراأكد أن الشركة ستضاعف عدد موظفيها إلى 800 خلال 12 شهرا سياحة وسفر
-
ارتفاع هامشي لمعدل البطالة بالمغرب إلى 12.9% في الربع الأولنسبة البطالة بين الشباب بلغت 35.3% اقتصاد
-
"طيران الإمارات" للعربية: برنامج تحديث الطائرات بـ2 مليار دولار لتعويض تأخير التسليمقال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك في لقاء مع "العربية" إن برنامج تحديث الطائرات الذي تبلغ تكلفته ملياري دولار سيعوض إلى حد ما عن تأخير تسليم الطائرات ... قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية