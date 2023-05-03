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اقتصاد مصر

"الدار" الإماراتية توقف الاستثمارات الجديدة في مصر

الشركة تتخذ نهجا شديد الحذر عند إطلاق أي مشروع في مصر

دبي - العربية.نت
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كشف الرئيس التنفيذي المكلّف للشؤون المالية والاستدامة في "الدار العقارية" فيصل فلكناز، أن الشركة الإماراتية ستوقف أي استثمارات جديدة في مصر إلى حين استقرار الوضع المالي في البلاد.

وأضاف فلكناز، أنه سيتم اتخاذ نهجا شديد الحذر عند إطلاق أي مشروع.

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وكانت "الدار" قد استحوذت عام 2021 على 85% في شركة السادس من أكتوبر للتنميه والاستثمار "سوديك" مقابل نحو 200 مليون دولار والتي كانت قد تساوي في وقتها نحو 387 مليون دولار.

نمو الأرباح الفصلية لـ"الدار العقارية" 8.6% إلى 726 مليون درهم نبض السوق شركات نمو الأرباح الفصلية لـ"الدار العقارية" 8.6% إلى 726 مليون درهم

يشار إلى أن أرباح "الدار العقارية" ارتفعت بـ 22% في الربع الأول من هذا العام إلى 836 مليون درهم.

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