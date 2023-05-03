"الكيميائية" السعودية تبدأ التشغيل التجريبي لمجمع الصناعات العسكرية

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن الحصول على الموافقات النهائية اللازمة من الجهات المختصة، وبدء التشغيل التجريبي لمجمع مصانع للصناعات العسكرية، وذلك للتأكد من جاهزية وسلامة خطوط الإنتاج، وكذلك لإكمال عمليات ضبط جودة المنتجات النهائية حسب المواصفات الفنية القياسية المعتمدة.

وقالت "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها ستعلن عن تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

مادة اعلانية

وأضافت أنه لا يمكن معرفة التكاليف أو الأثر المالي إلا بعد الانتهاء من جميع عمليات التشغيل التجريبي.

كانت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن اكتمال إنشاء مشروع مجمع مصانع للصناعات العسكرية في منتصف 2022.

ويتبع المشروع إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل وهي الشركة الكيميائية السعودية المحدودة.

وذكرت في يونيو 2021، أنه نظرا لظروف جائحة كوفيد 19 ومواجهة بعض الصعوبات والتحديات ومنها تعليق السفر من وإلى المملكة العربية السعودية وتأثيره المباشر على العمليات اللوجستية، والتي تسببت في تأخر وصول بعض أجزاء خطوط الإنتاج وكذلك تأخر وصول فريق الدعم الفني التابع للشريك التقني، مما أدى إلى تأخير بدء التشغيل عن التاريخ المتوقع.