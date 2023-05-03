"دبي الإسلامي" يسعى للاستحواذ على 25% من بنك رقمي جديد في تركيا

وافق مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الإماراتي على اقتراح الاستحواذ الجزئي على 25% من مجموعة بنكية رقمية جديدة في تركيا.

وأكد البنك في إفصاح لسوق دبي المالي أن هذا الاستحواذ مرهون بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية ذات الصلة.

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وأضح البنك أن مجلس إدارته قد ناقش إمكانية دخول بنك دبي الإسلامي إلى السوق التركية تماشيا مع الاستراتيجية الدولية المعتمدة للبنك وبعد مراجعة ودراسة متأنية وفقا لصحيفة الخليج الإماراتية.

سجل بنك دبي الإسلامي 1.5 مليار درهم أرباحاً صافية في الربع الأول بنمو 12% مقارنة بـ 1.34 مليار درهم على خلفية ارتفاع الإرادات، فيما سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 1% منذ بداية العام، ليصل إلى 240 مليار درهم.

وجاءت النتائج أعلى بقليل من توقعات المحللين البالغة 1.43 مليار درهم.

وسجل البنك ارتفاعا في إجمالي الإيرادات بـ47% إلى 4.403 مليار درهم، فيما ارتفعت مخصصات البنك الفصلية بـ19% لتلامس 500 مليون درهم.