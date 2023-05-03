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بنك دبي الإسلامي
بنك دبي الإسلامي
بنوك الإمارات

"دبي الإسلامي" يسعى للاستحواذ على 25% من بنك رقمي جديد في تركيا

تماشيا مع الاستراتيجية الدولية للبنك

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الإماراتي على اقتراح الاستحواذ الجزئي على 25% من مجموعة بنكية رقمية جديدة في تركيا.

وأكد البنك في إفصاح لسوق دبي المالي أن هذا الاستحواذ مرهون بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية ذات الصلة.

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وأضح البنك أن مجلس إدارته قد ناقش إمكانية دخول بنك دبي الإسلامي إلى السوق التركية تماشيا مع الاستراتيجية الدولية المعتمدة للبنك وبعد مراجعة ودراسة متأنية وفقا لصحيفة الخليج الإماراتية.

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سجل بنك دبي الإسلامي 1.5 مليار درهم أرباحاً صافية في الربع الأول بنمو 12% مقارنة بـ 1.34 مليار درهم على خلفية ارتفاع الإرادات، فيما سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 1% منذ بداية العام، ليصل إلى 240 مليار درهم.

وجاءت النتائج أعلى بقليل من توقعات المحللين البالغة 1.43 مليار درهم.

وسجل البنك ارتفاعا في إجمالي الإيرادات بـ47% إلى 4.403 مليار درهم، فيما ارتفعت مخصصات البنك الفصلية بـ19% لتلامس 500 مليون درهم.

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