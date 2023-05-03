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بنك فيرست ريبابلك الأميركي (رويترز)
شعار بنك فيرست ريبابلك الأميركي (رويترز)
أزمة مصرفية

"ستاندرد أند بورز" تخفض تصنيف بنك "فيرست ريبابليك" إلى "CC"

جلسة استماع بالشيوخ الأميركي لشهادات كبار المسؤولين في بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر بنك"

دبي - العربية.نت
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خفضت "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني لبنك "فيرست ريبابليك" First Republic Bank بشكل أكبر ضمن الدرجة غير الاستثمارية بعد أن وضعت السلطات المصرفية يدها على المقرض الأميركي وبعد بيع النسبة الأكبر من أصوله إلى "جي بي مورغان".

وخفضت "S&P Global" تصنيف "فيرست ريبابليك بنك" إلى "CC" من "B +"، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتعثر البنك في سداد أي التزامات مالية كبيرة نظرا لقاعدة الأصول المتبقية غير الكافية بعد استحواذ JP MORGAN على النسبة الأكبر منها.

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وقالت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إنها ستستمع إلى شهادات كبار المسؤولين السابقين في بنك "سيليكون فالي" و"سيغنتشر بنك"، بالإضافة إلى كبار المنظمين المصرفيين بالولايات المتحدة في جلسات استماع منفصلة في وقت لاحق من هذا الشهر.

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