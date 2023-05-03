أزمة مصرفية
"ستاندرد أند بورز" تخفض تصنيف بنك "فيرست ريبابليك" إلى "CC"
جلسة استماع بالشيوخ الأميركي لشهادات كبار المسؤولين في بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر بنك"
وضع القراءة
100% حجم الخط
خفضت "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني لبنك "فيرست ريبابليك" First Republic Bank بشكل أكبر ضمن الدرجة غير الاستثمارية بعد أن وضعت السلطات المصرفية يدها على المقرض الأميركي وبعد بيع النسبة الأكبر من أصوله إلى "جي بي مورغان".
وخفضت "S&P Global" تصنيف "فيرست ريبابليك بنك" إلى "CC" من "B +"، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتعثر البنك في سداد أي التزامات مالية كبيرة نظرا لقاعدة الأصول المتبقية غير الكافية بعد استحواذ JP MORGAN على النسبة الأكبر منها.
مادة اعلانية
وقالت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إنها ستستمع إلى شهادات كبار المسؤولين السابقين في بنك "سيليكون فالي" و"سيغنتشر بنك"، بالإضافة إلى كبار المنظمين المصرفيين بالولايات المتحدة في جلسات استماع منفصلة في وقت لاحق من هذا الشهر.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
صندوق النقد للعربية: النمو في السعودية يأتي بدعم من الاقتصاد غير النفطيأزعور: الاقتصاد السعودي كان الأكثر نمواً بين مجموعة العشرين قصص اقتصادية
-
أرباح "اتصالات" الإماراتية تتراجع 10% إلى 2.2 مليار درهم في الربع الأولالإيرادات سجلت 13 مليار درهم في الربع الأول من 2023 شركات
-
"دبي الإسلامي" يسعى للاستحواذ على 25% من بنك رقمي جديد في تركياتماشيا مع الاستراتيجية الدولية للبنك شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية