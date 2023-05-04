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سوق السعودية

ارتفاع خسائر "أنعام القابضة" 73.1% إلى 31.5 مليون ريال في 2022

بفعل خسائر الاستثمارات قصيرة الأجل في الأوراق المالية وانخفاض قيمة الشهرة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت خسائر مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة" في 2022 بنسبة 73.06% إلى نحو 31.46 مليون ريال مقارنة بصافي خسائر 18.18 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن خسائر الشركة في 2022 على أساس سنوي، تعود إلى الخسارة المتكبدة من الاستثمارات قصيرة الأجل في الأوراق المالية وانخفاض قيمة الشهرة المرتبطة بالشركات التابعة.

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وحققت الشركة نموا في المبيعات خلال 2022 بنسبة 291.81% إلى 30.3 مليون ريال، مقابل نحو 7.73 مليون ريال في عام 2021.

وبنهاية 2022، بلغت خسائر الشركة المتراكمة نحو 40.335 مليون ريال تعادل نسبة 12.8% من رأس المال البالغ 315 مليون ريال.

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