سوق السعودية
الأرباح الفصلية لـ"مرافق" تتراجع 25% إلي 106.7 مليون ريال
بسبب ارتفاع تكاليف التمويل يضغط على الأرباح الفصلية
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تراجع صافي أرباح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، بعد الزكاة والضرائب، بنسبة 25.3% إلى نحو 106.7 مليون ريال فى الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 143مليون ريال فى الرفع المماثل من العام الماضي.
وجاء صافي ربح الشركة في الربع الأول من عام 2023 أقل بنسبة 18.67% من صافي الربح المتحقق في الربع السابق عليه والبالغ 131 مليون ريال.
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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل، على الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة التشغيلية نتيجة زيادة الكميات المباعة في معظم قطاعات الشركة الرئيسية.
وسجلت إيرادات "مرافق "في الربع الأول من العام الجاري 1.473 مليار ريال مقابل 1.462 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة 0.76%.
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