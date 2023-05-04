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سوق السعودية

تراجع أرباح "أمريكانا للمطاعم" الفصلية 19.2% إلى 218 مليون ريال

الشركة تفتتح 49 مطعماً جديداً في الربع الأول من 2023

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي" بنسبة 19.23% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 217.98 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 269.899 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "أمريكانا للمطاعم" بنسبة 8.33% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 237.79 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع صافي الربح للربع الأول من العام الجاري (العائد لمساهمي الشركة الأم)، على أساس سنوي، بسبب تضخم أسعار السلع الأساسية وانخفاض أحجام المبيعات في شهر مارس بسبب شهر رمضان.

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وأضافت أنها حققت أداء قوياً، على أساس المقارنة، لا سيما مع حلول شهر رمضان الذي تميل فيه العائلات والأصدقاء إلى التزاور والاستمتاع بوجبات الطعام المنزلية، أكثر من تناول الطعام في الخارج أو طلب الطعام.

وتابعت: "من المتوقع أن تخف حدة ضغوط تضخم الأسعار في النصف الثاني من عام 2023".

وأشارت إلى تأثير انخفاض قيمة العملة في مصر ولبنان.

خلال الربع الأول من العام 2023، أضافت الشركة 49 مطعماً جديداً لمجموعة مطاعمها. وفي 31 مارس 2023، بلغ عدد مطاعم أمريكانا للمطاعم 2,228 مطعماً، مع 63 مطعماً جديداً قيد الإنشاء.

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