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سوق السعودية

تراجع أرباح "أملاك للتمويل" 59% إلى 11 مليون ريال فى الربع الأول

انخفضت ربحية السهم إلى 0.12 %

دبي - العربية.نت
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حققت شركة أملاك العالمية للتمويل صافي ربح بلغ 11 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل27.1 مليون ريال للربع المماثل من عام 2022 بانخفاض قدره 59.30%.

وذكرت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الخميس أن انخفاض صافي الربح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع التكاليف التمويلية، وزيادة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وارتفاع المصاريف التشغيلية.

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وأوضحت أن إجمالي دخل العمولات الخاصة والتمويل والاستثمارات سجل خلال الربع 68.92 مليون ريال مقابل 67.4 مليون ريال تقريبا بنمو نسبته 2.25%.

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وارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى إلى 28.3 مليون ريال مقابل 25.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.28%.

وتراجعت ربحية السهم إلى 0.12 % مقابل 0.3 % فى الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي مارس الماضي أعلنت شركة "أملاك العالمية للتمويل" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022م، بنسبة 8%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، آنذاك إن قيمة التوزيعات تبلغ 72.48 مليون ريال موزعة على عدد 90.6 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم في التوزيع 0.80 ريال.

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