تراجع أرباح "أملاك للتمويل" 59% إلى 11 مليون ريال فى الربع الأول
انخفضت ربحية السهم إلى 0.12 %
حققت شركة أملاك العالمية للتمويل صافي ربح بلغ 11 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل27.1 مليون ريال للربع المماثل من عام 2022 بانخفاض قدره 59.30%.
وذكرت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الخميس أن انخفاض صافي الربح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع التكاليف التمويلية، وزيادة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وارتفاع المصاريف التشغيلية.
وأوضحت أن إجمالي دخل العمولات الخاصة والتمويل والاستثمارات سجل خلال الربع 68.92 مليون ريال مقابل 67.4 مليون ريال تقريبا بنمو نسبته 2.25%.
وارتفع إجمالي مصاريف العمليات قبل مخصص خسائر الائتمان والخسائر الأخرى إلى 28.3 مليون ريال مقابل 25.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.28%.
وتراجعت ربحية السهم إلى 0.12 % مقابل 0.3 % فى الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي مارس الماضي أعلنت شركة "أملاك العالمية للتمويل" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022م، بنسبة 8%.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، آنذاك إن قيمة التوزيعات تبلغ 72.48 مليون ريال موزعة على عدد 90.6 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم في التوزيع 0.80 ريال.
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