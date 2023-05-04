تراجع أرباح "سابك" 90% إلى 660 مليون ريال في الربع الأول

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 89.8% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 660 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 6.47 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وارتفعت أرباح "سابك" بنسبة 127.6% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 290 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة، بالإضافة إلى انخفاض في النتائج من شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 24.6% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 39.69 مليار ريال مقابل 52.64 مليار ريال في الربع الأول من 2022.