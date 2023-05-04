استحواذ
مفاوضات بيع حصة في مؤسسة "جيمس للتعليم" لتحالف في أبوظبي تتعرقل
تدرس الشركة بين الخيارات طرحاً عاماً أولياً لأسهمها
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تبحث مؤسسة "جيمس للتعليم" عن عروض جديدة من قِبل المستثمرين لشراء حصة أغلبية في الشركة والتي تقيّم عند 6 مليارات دولار.
وذكرت مصادر لوكالة بلومبرغ، أن تلك الخطوة تأتي بعد عدم توصل "جيمس للتعليم" لاتفاق مع القابضة ADQ وشركة "الدار العقارية" بشأن صفقة الاستحواذ على حصة فيها لأسباب تتعلق بالتقييم.
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كما تدرس الشركة بين الخيارات طرحا عاما أوليا لأسهمها، علما أنها كانت تدرس عملية الطرح مسبقا عام 2019، إلا أن قرار دبي بتجميد الرسوم المدرسية في ذلك الوقت عطل المضي قدما للاكتتاب العام.
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