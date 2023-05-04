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سوق السعودية

"أم آي إس" تعلن ترسية مشروع بقيمة 83.14 مليون ريال

المشروع يتضمن تجديد وتأمين رخص وبرامج "مايكروسوفت"

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن ترسية مشروع تجديد وتأمين رخص وبرامج "مايكروسوفت" ضمن اتفاقية كبار العملاء لديوان الوزارة والقطاعات التابعة لها بقيمة 83.14 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن من المتوقع توقيع العقد في 4 يونيو 2023.

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وكانت شركة "أم آي إس" أعلنت اتفاقيتين إطاريتين ﻣﻊ "نيوم" بقيمة إجمالية 32.5 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "المعمر"، إن قيمة الاتفاقية الأولى تبلغ 14.91 مليون ريال وتتضمن خدمات إدارة الموارد الفنية والشبكات "IT SMP".

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