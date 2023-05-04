سوق السعودية
"المملكة القابضة" تستثمر 228.2 مليون ريال إضافية في شركة تأمين أوروبية كبرى
ترفع حصتها في شركة "إم آند جي بي إل سي" إلى 6.4%
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أعلنت شركة المملكة القابضة، عن استثمارات إضافية بقيمة 228.2 مليون ريال (48.6 جنيه إسترليني) في شركة "إم آند جي بي إل سي" إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا.
وقالت المملكة القابضة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه بذلك ترتفع نسبة ملكيتها من 5.3% إلى 6.4%.
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وأضافت أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الإستراتيجية الاستثمارية لشركة المملكة القابضة المتمثلة في الاستثمار في الشركات الرائدة في الأسواق العالمية، وأهداف الشركة في تنويع استثماراتها في قطاعات جديدة وواعدة.
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