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Shell logo and stock graph are seen in this illustration. (Reuters)
شركة شل (رويترز)
شركات

أرباح "شل" بالربع الأول تفوق التوقعات.. سجلت 9.6 مليار دولار

مقابل توقعات عند 8.6 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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سجلت "شل" أرباحًا أعلى من التوقعات خلال الربع الأول من 2023 بلغت 9.6 مليار دولار، مقابل توقعات المحللين البالغة 8.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات "رفينيتيف".

وكانت الشركة قد سجلت أرباحًا معدلة بلغت 9.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق و9.8 مليارات دولار للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

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كما حافظت "شل" على معدل برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها ثابتًا عند 4 مليارات دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة وأبقت على توزيعات أرباحها دون تغيير عند 0.2875 دولار للسهم الواحد.

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وقالت الشركة البريطانية إن نتائجها الربعية تعكس تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض التكاليف لتشغيل أعمالها اليومية. وأضافت أن النتائج القوية من تداول الوقود و"التحسين" قد عوضت تأثير ضعف أسعار النفط والغاز.

وأعلنت "شل" عن ديون صافية في الربع الأول بلغت 44.2 مليار دولار ، بانخفاض عن 48.5 مليار دولار المعلنة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ"شل" وائل صوان إن الشركة "حققت نتائج قوية وأداء تشغيليًا قويًا، على خلفية التقلبات المستمرة، وذلك مع الاستمرار في توفير الإمدادات الحيوية من الطاقة".

وجاءت نتائج "شل" في أعقاب منافسة شديدة مع "بي بي" والتي أعلنت يوم الثلاثاء عن انخفاض في أرباح الربع الأول لكنها فاقت توقعات المحللين بشأن تداولات النفط والغاز.

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