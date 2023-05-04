"عطاء التعليمية" تجدد اتفاقية تسهيلات مع "السعودي الفرنسي" بـ 107.1 مليون ريال

أعلنت شركة "عطاء التعليمية" عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك "السعودي الفرنسي" بقيمة 107.09 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مدة التمويل 5 سنوات.

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وأوضحت أن التمويل بغرض الاستحواذ وبناء مجمعات تعليمية ودعم رأس المال العامل وخطابات الضمان وتمويل مقايضة أسعار الفائدة.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر وضمانات عقارية.