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"يونيبر" الألمانية تتوقع إتمام عمليتي بيع أصول في الأسابيع المقبلة
كانت وافقت على بيع مصفاة وقود بحري بالإمارات لكونسورتيوم يشمل "مونتفورت"
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قالت المديرة المالية لشركة "يونيبر" الألمانية اليوم الخميس إن الشركة تتوقع الانتهاء قريبا من عمليتي بيع أصول طلبتهما المفوضية الأوروبية، في مقابل الموافقة على خطة إنقاذ شركة المرافق.
ووافقت "يونيبر" في فبراير/شباط على بيع مصفاة النفط التابعة لها في الإمارات إلى كونسورتيوم يشمل شركة "مونتفورت" والمكتب الخاص للشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم بسعر لم يُكشف عنه. كما أعلنت عن صفقة لبيع حصة بنسبة 20% في خط أنابيب غاز.
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وقالت يوتا دوينجز "وقعنا اتفاقيات بيع وشراء ونتطلع بالفعل إلى إتمامها في الأسابيع المقبلة. وبالتالي نحن واثقون من أنه يمكننا أن نعلن عن بعض التقدم في هذا الأمر قريبا".
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