ارتفاع أرباح البنك السعودي الفرنسي في الربع الأول 23% لـ1.07 مليار ريال

ارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي 22.97%، إلى 1.076 مليار ريال، في الربع الأول من 2023، مقابل 875 مليون ريال، في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح بنسبة 19%، حيث كانت في الربع السابق 903 مليون ريال.

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وأرجع البنك السعودي الفرنسي زيادة صافي الدخل إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 27.29% والذي قابله ارتفاع جزئي في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 32.17% .

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وذكر أن الارتفاع في إجمالي دخل العمليات يعود إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الصرف الأجنبي والذي قابله انخفاض جزئي في دخل المتاجرة.

وأوضح "السعودي الفرنسي" الارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في القروض والسلف، الرواتب ومصاريف الموظفين والمصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية والذي قابله ارتفاع جزئي في عكس صافي مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى.