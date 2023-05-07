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مجموعة كابلات الرياض
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سوق السعودية

ارتفاع أرباح "كابلات الرياض" 48% إلى 125 مليون ريال بالربع الأول

الأرباح التشغيلية سجلت نموا بنسبة 44%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة مجموعة كابلات الرياض 47.8%، إلى 124.8 مليون ريال، في الربع الأول من 2023، مقابل 84.4 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح 17.4%، حيث كانت في الربع السابق 106.3 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول من 2023، نحو 155.4 مليون ريال، مقابل 101.5 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، بنمو 44%.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 24.1%، مما أدى إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 44%.

وفي سياق متصل؛ أعلنت مجموعة كابلات الرياض عزمها شراء 500 ألف أسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل.

وذكرت أن تمويل عملية الشراء ستكون من مصادر الشركة الذاتية.

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