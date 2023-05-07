ارتفاع خسائر "صدق" 58 % العام الماضي إلى 38 مليون ريال

ارتفعت خسائر الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) في السنة المالية 2022 بنحو 58 % لتسجل صافي خسارة بقيمة 38.8 مليون ريال تقريبا، مقابل صافي خسارة 24.5 مليون ريال عام 2021.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال هذا العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه يعود إلى ارتفاع مصاريف التشغيل وارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الإيرادات غير التشغيلية وتسجيل هبوط في الآلات والمعدات.

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وأوضحت أن إجمالي الإيرادات في العام الماضي سجل 155.35 مليون ريال مقابل 163.08 مليون ريال في عام 2021 بتراجع نسبته 4.74 %.

وارتفع نصيب السهم من الخسائر إلى 0.97 ريال فى العام الماضي مقابل 0.61 ريال فى العام السابق عليه.

وذكرت أن القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 تمت مراجعتها من قبل مراجع آخر وأبدى رأيا متحفظا على تلك القوائم المالية الموحدة في تقريره بتاريخ 31 مارس 2022.

كما تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للعام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2021 لتتماشى مع أرقام السنة المالية 2022.