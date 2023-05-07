عمومية "أسمنت أم القرى" توافق على عدم توزيع أرباح عن العام الماضي

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت أم القرى في اجتماعها الثاني يوم الخميس الماضي 4 مايو 2023م، في الرياض بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن الجمعية العامة وافقت أيضا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023.

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كما وافقت الجمعية على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبين قانونيين كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول لعام 2024م، وتحديد أتعابه.

ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العامة للشركة في الاجتماع الأول فتم عقد اجتماعها الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول وبلغت نسبة الحضور 20.64% من الأسهم الممثلة لرأس المال.