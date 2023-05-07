"الحبيب الطبية" توزع 10% أرباحا نقدية عن الربع الأول من 2023

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 350 مليون ريال وعدد الأسهم المستحقة للتوزيعات 350 مليون سهم بواقع 1 ريال للسهم ، تعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

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وذكرت أن التوزيعات تستحق للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 11 مايو 2023م ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق أما التوزيع ففي يوم 29 مايو.

وحثت الشركة المساهمين بتحديث بياناتهم لدى البنوك لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الأحد إنها حققت نموا في صافي الربح بعد الزكاة والضرئب في الربع الأول من العام 2023م بنسبة 25.29% ليبلغ 489.27 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 390.50 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق.