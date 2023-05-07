"السيف غاليري" توصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم

أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار"السيف غاليري"عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة عن قراره بتاريخ 5 مايو 2023م بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10ريالات للسهم إلى واحد ريال للسهم.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"أن عدد أسهمها بعد التجزئة سيصبح 350 مليون سهم بدلا من 35 مليون سهم مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات العلاقة.

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وسجل صافي أرباح شركة "السيف غاليري" عن العام الماضي 2022 تراجعا بنسبة 29.81%، إلى نحو 129.76 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 184.88 مليون ريال في 2021.

وقالت الشركة في بيان سابق على "تداول السعودية"، يوم 16 مارس الماضي، إن التراجع في صافي الربح خلال 2022، على أساس سنوي، يعود إلى عدة أسباب رئيسية، منها انخفاض المبيعات بنسبة 10%، وزيادة نسبة تكلفة المبيعات والناتجة عن زيادة تكاليف البضاعة المشتراة، وارتفاع تكاليف الشحن خلال العام والتي بدأت بالرجوع لمعدلاتها الطبيعية نهاية عام 2022م.