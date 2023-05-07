"إم آى إس" توقع عقداً بقيمة 96 مليون ريال مع "صندوق الاستثمارات العامة"

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( إم آى إس ) عن توقيع عقد لمشروع توريد وتركيب الأنظمة والحلول المرئية والصوتية والخدمات الرقمية الذكية للقاعات والمكاتب الرئيسية مع صندوق الاستثمارات العامة - المرحلة الثانية، بقيمة إجمالية قدرها 96.36 مليون ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة.

ذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية أن تاريخ الترسية يوم 16أبريل الماضي، والتوقيع اليوم الأحد7 مايو الجاري.

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ويتضمن العقد توريد وتنفيذ والتكامل بين الحلول السمعية/المرئية والإشارات الرقمية والخدمات الذكية مع صندوق الاستثمارات العامة،وتصل مدته 13 شهرا، وسيظهر الأثر المالي له في الربع الثاني والثالث والرابع من العام الجاري.

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" يوم الخميس الماضي عن ترسية مشروع تجديد وتأمين رخص وبرامج "مايكروسوفت" ضمن اتفاقية كبار العملاء لديوان الوزارة والقطاعات التابعة لها بقيمة 83.14 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن من المتوقع توقيع العقد في 4 يونيو 2023.