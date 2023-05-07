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سوق السعودية

"زهرة الواحة" تعلن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ 130.4 مليون ريال

ذكرت أن مدة التمويل من 7 مايو 2023م إلى 31 أكتوبر 2023م

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة "زهرة الواحة" عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك "السعودي للاستثمار"، بقيمة 130.4 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التمويل يهدف لشراء واستيراد مواد خام المطلوبة لنشاط التصنيع وشراء واستيراد الآلات وقوالب الحقن لتمويل التوسعات الرأسمالية وتمويل الاستثمارات العامة.

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وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالي قيمة التسهيلات، ورهن أسهم محفظة الشركة الاستثمارية.

وأشارت إلى أن مدة التمويل من 7 مايو 2023م إلى 31 أكتوبر 2023م.

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