اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نتائج سابتكو
شركة سابتكو
السعودية

"سابتكو" تعمق خسائرها لـ47.4 مليون ريال في الربع الأول من 2023

أرجعتها إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات ومصاريف البيع والتوزيع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن زيادة في الخسائر خلال الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 47.397 مليون ريال سعودي، فيما سجلت انخفاضاً بصافي الخسارة بنسبة 50.14% على أساس ربع سنوي.

ارتفعت الخسائر التشغيلية للشركة 194.23% إلى 27.072 مليون ريال مقارنة بـ 9.201 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الأنشطة غير النفطية تقود الاقتصاد السعودي للنمو 3.9% في الربع الأول 2023 اقتصاد اقتصاد السعودية الأنشطة غير النفطية تقود الاقتصاد السعودي للنمو 3.9% في الربع الأول 2023
مادة اعلانية

وأوضحت الشركة بأن أبرز أسباب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق هي ارتفاع تكلفة الإيرادات ومصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل ومصروف الزكاة وضريبة الدخل، على الرغم من ارتفاع إيرادات النشاط وتحقيق أرباح في المشروع المشترك.

وقالت إن الإيرادات الأخرى، حيث تضمن الربع المماثل تسجيل رد فائض في مخصص الزكاة. بالإضافة إلى تضمن الربع الحالي تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قبل أسبوع من الانتخابات.. المعارضة التركية تتعهد بإعادة النظام البرلماني قبل أسبوع من الانتخابات.. المعارضة التركية تتعهد بإعادة النظام البرلماني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط