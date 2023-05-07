"سابتكو" تعمق خسائرها لـ47.4 مليون ريال في الربع الأول من 2023

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن زيادة في الخسائر خلال الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 47.397 مليون ريال سعودي، فيما سجلت انخفاضاً بصافي الخسارة بنسبة 50.14% على أساس ربع سنوي.

ارتفعت الخسائر التشغيلية للشركة 194.23% إلى 27.072 مليون ريال مقارنة بـ 9.201 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وأوضحت الشركة بأن أبرز أسباب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق هي ارتفاع تكلفة الإيرادات ومصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل ومصروف الزكاة وضريبة الدخل، على الرغم من ارتفاع إيرادات النشاط وتحقيق أرباح في المشروع المشترك.

وقالت إن الإيرادات الأخرى، حيث تضمن الربع المماثل تسجيل رد فائض في مخصص الزكاة. بالإضافة إلى تضمن الربع الحالي تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية.