"سينومي سنترز": مناقشات مبدئية مع "سينومي ريتيل" لدمج أعمال الشركتين

قالت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" إنها تجري حاليًا مناقشات مبدئية مع شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل" بخصوص صفقة مُحتملة بينهما لدمج أعمال الشركتين.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية أن المناقشات القائمة لا تزال في مراحلها الأولية ولم تتوصل الشركتان إلى أي اتفاق بشأن المضي فيها.

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وكشفت "سينومي سنترز" أن إجراء هذه المناقشات لا يعني بأن الصفقة المحتملة ستتم وإنما الهدف منها هو تقييم جدوى الصفقة المحتملة ومدى إمكانية تحقيق منافع لمساهمي الشركتين.

وأوضحت أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.