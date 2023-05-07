اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سينومي سنترز
سينومي سنترز
سوق السعودية

"سينومي سنترز": مناقشات مبدئية مع "سينومي ريتيل" لدمج أعمال الشركتين

قالت إن إجراء هذه المناقشات لا يعني بأن الصفقة المحتملة ستتم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" إنها تجري حاليًا مناقشات مبدئية مع شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل" بخصوص صفقة مُحتملة بينهما لدمج أعمال الشركتين.

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" السعودية أن المناقشات القائمة لا تزال في مراحلها الأولية ولم تتوصل الشركتان إلى أي اتفاق بشأن المضي فيها.

مادة اعلانية

وكشفت "سينومي سنترز" أن إجراء هذه المناقشات لا يعني بأن الصفقة المحتملة ستتم وإنما الهدف منها هو تقييم جدوى الصفقة المحتملة ومدى إمكانية تحقيق منافع لمساهمي الشركتين.

وأوضحت أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما قصة تاج القديس إدوارد الذي توج به الملك تشارلز الثالث؟ ما قصة تاج القديس إدوارد الذي توج به الملك تشارلز الثالث؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط