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ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإﻧﺗﺎج اﻟورق مبكو
ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإﻧﺗﺎج اﻟورق "مبكو "
سوق السعودية

"مبكو" توقع اتفاقا غير ملزم مع صندوق الاستثمارات للاكتتاب في أسهم جديدة

سعر السهم ضمن الصفقة 31.5 ريال للسهم الواحد

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مبكو عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي بموجبها يعتزم الصندوق الاكتتاب بأسهم جديدة سيتم إصدارها في شركة مبكو.

وقالت الشركة في بيان نشر علة موقع مجموعة "تداول" السعودية إن مذكرة التفاهم تنتهي بحلول 31 يوليو المقبل، أو عند إبرام اتفاقية اكتتاب ملزمة قانونًا بين كل من شركة مبكو وصندوق الاستثمارات العامة، أيهما أسبق.

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وتقوم "الأهلي المالية" بدور المستشار المالي لشركة مبكو، فيما تقدم شركة جي آي بي كابيتال، الاستشارات المالية لصندوق الاستثمارات العامة.

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وسيكتتب صندوق الاستثمارات العامة بأسهم تمثل حصة أقلية كبيرة في شركة مبكو، بسعر 31.50 ريال للسهم الواحد، وذلك شريطة الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وغيرها من الموافقات النظامية.

ويشترط لتنفيذ الصفقة المقترحة إبرام شركة مبكو وصندوق الاستثمارات العامة لاتفاقية الاكتتابـ، كما أن التوقيع على اتفاقية الاكتتاب مشروط بالحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وسوف تشمل شروط وأحكام اتفاقية الاكتتاب الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة بما فيها موافقة هيئة السوق المالية وكذلك على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مبكو.

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