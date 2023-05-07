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مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع
مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع
سوق السعودية

"مرافق" توقع اتفاقية بقيمة 45 مليون ريال مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع

1.8 مليون ريال الإيجار السنوي للأصول محل الاتفاقية عند التشغيل التجاري الكامل

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) عن توقيعها اتفاقية إيجار للأصول جديدة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمجموعة من الأصول في مدينة ينبع الصناعية.

ذكرت في بيان لـ"تداول السعودية" أن تاريخ العقد من7 مايو الجاري، وتبلغ قيمته 45.6 مليون ريال سعودي.

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وأوضحت أن مدة العقد 25 عاما من التاريخ الذي تتسلم فيه شركة مرافق كل أصل من تلك الأصول، وتوقعت أن تكون تكلفة الإيجار السنوي لتلك الأصول في حال التشغيل التجاري الكامل لها مبلغ وقدر 1.82 مليون ريال سعودي ولمدة 25 سنة.

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وذكرت أن العقد يأتى استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 57 المؤرخ في 12يوليو 1999م والذي ينص على قيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتأجير التجهيزات الأساسية للخدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لشركة مرافق على أن تؤول ملكيتها لشركة مرافق في نهاية مدة عقد الإيجار.

وكانت شركة مرافق أبرمت اتفاقية الإيجار الرئيسية مع الهيئة الملكية بالجبيل وينبع والمؤرخة في 11 أكتوبر2006 والتي على إثرها استلمت شركة مرافق أصول التجهيزات الأساسية للخدمات خلال فترة تأسيسها وبحيث يخضع تأجير الأصول المستقبلية لنفس المنهجية المنصوص عليها في اتفاقية الإيجار الرئيسية، مع التزام شركة مرافق بدفع القيمة الإيجارية لهذه الأصول من تاريخ بدء تشغيلها تجارياً، وأن تتناسب مقدار القيمة الايجارية مع نسبة التشغيل التجاري الفعلي لتلك الأصول.

أبرمت شركة مرافق عدة اتفاقيات إيجارية مع الهيئة الملكية بالجبيل وينبع والخاصة باستلام التجهيزات الأساسية للخدمات في مواقع توسع الهيئة الملكية في المدن الصناعية بالجبيل وينبع لتلبية الطلب المستقبلي لخدمات المرافق أو لزيادة موثوقية أعمال الشركة تجاه كافة عملائها.

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