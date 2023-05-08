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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
الوطنية السعودية للنقل البحري
سوق السعودية

أرباح "البحري" تقفز 659% لـ492.5 مليون ريال في الربع الأول 2023

بدعم من تحسن أسعار النقل وإضافة سفن جديدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" تحقيق أرباح صافية في الربع الأول من 2023، بلغت قيمتها 492.49 مليون ريال، مقابل 64.9 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، بنمو 658.84%.

وتراجعت أرباح شركة "البحري" على أساس فصلي بنسبة 14.81%، حيث كانت في الربع الرابع من 2022 نحو 578.12 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن نمو الأرباح في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات وذلك نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 449 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 377 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن أسعار النقل بالإضافة إلى زيادة عمليات النقل وإضافة سفن جديدة لأسطول البحري.

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وأشارت إلى ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 96 مليون ريال خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت أن زيادة المصروفات التمويلية بمبلغ 117 مليون ريال خلال هذا الربع على أساس سنوي، حد من الارتفاع في صافي الربح.

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