بنوك الكويت
أرباح بنك وربة الكويتي تتراجع 36% إلى 4.3 مليون دينار في الربع الأول
بضغط تراجع إيرادات التشغيل
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تراجعت أرباح بنك وربة الكويتي، في الربع الأول بنسبة 36% في الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى نحو 4.3 مليون دينار، مقارنة مع 6.75 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2022.
وجاءت النتائج أدنى من توقعات المحللين البالغة 6.4 مليون دينار.
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وأوضح البنك أن انخفاض الأرباح الفصلية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي يعود إلى تراجع إيرادات التشغيل، وقد قابل ذلك انخفاص في مخصص تسهيلات الائتمان.
أسواق العربية 1230 بنوك الكويت أرباح بنك وربة الكويتي تتراجع 46% إلى 3.6 مليون دينار في الربع الرابع
وانخفضت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 25.6% في الربع الأول إلى 15.11 مليون دينار، فيما هبط صافي الربح التشغيلي 46% إلى 6.67 مليون دينار.
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