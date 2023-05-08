أرباح "بوان" تتراجع 31% إلى 34.5 مليون ريال في الربع الأول

أظهرت البيانات المالية لشركة بوان، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 31.41% في الربع الأول من العام 2023 إلى 34.53 مليون ريال، قياسا على 50.34 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 15.8% في الربع الأول، مقارنة مع أرباح بلغت 29.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع الأرباح على أساس سنوي يعود إلى انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض هامش الربح.

وأشارت الشركة إلى تحقيق خسارة في قطاع الصناعات الخرسانية بمبلغ 1.2 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض الكميات المباعة مما أدى إلى انخفاض هامش الربح.

وانخفضت إيرادات الشركة بنسبة 0.63% في الربع الأول إلى 944.4 مليون ريال، مقابل 950.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وذكرت الشركة أن تكلفة التمويل ارتفعت بمبلغ 6 ملايين ريال، متأثراً بارتفاع تكلفة الإقتراض المرتبطة بالزيادة في معدلات السايبور.

ولفتت إلى ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية إلى 24.9 مليون ريال في الربع الحالي بالمقارنة مع ربح بلغ 5,1 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع مما أدى إلى تحسن هامش الربح.

وأشارت إلى انخفاض مصاريف التشغيل ومصروف الزكاة، فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى وأرباح الاستثمار في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.