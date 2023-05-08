أرباح "ثوب الأصيل" ترتفع 46% إلى 27.8 مليون ريال في الربع الأول

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ثوب الأصيل، ارتفاع صافي أرباح الربع الأول من العام 2023 بنسبة 46.3% على أساس سنوي إلى 27.76 مليون ريال، مقابل 18.97 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.

على أساس ربعي، زادت أرباح الشركة بنسبة 382.7% في الربع الأول، مقارنة مع 5.75 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن نمو الأرباح يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة ‪ %4.45‬ ليبلغ ‪ 66.28‬مليون ريال خلال الربع الأول من‬ ‫العام الحالي، مقابل ‪ 63.45‬مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع‬ ‫ارتفاع إجمالي الربح إلى نمو المبيعات والتحسن النسبي في هامش الربح الناتج‬ ‫من مبيعات أصناف عالية الربحية مع ارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني بنسبة 617% خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى انخفاض مصروف مخصص خسائر الائتمان بنسبة ‪ %58‬خلال الربع الأول من ‫العام الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك لتحسن التحصيل.

وبلغت حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة نحو 570.42 مليون ريال، مقابل 568.23 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام 2022.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي نحو 27.91 مليون ريال، بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة 19.01 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بقيمة 5.62 مليون ريال للربع السابق.

وفي بيان منفصل على "تداول"، أعلنت "ثوب الأصيل" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من (10) ريالات للسهم إلى (1) ريال للسهم.

وقالت الشركة، إنه سيصبح عدد أسهم الشركة 400 مليون سهم بدلاً من 40 مليون سهم مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة، موضحة أن هذه التوصية تخضع إلى موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة للمساهمين.