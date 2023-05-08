أرباح "ساسكو" تقفز 75% في الربع الأول إلى 14 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بنسبة 75.44% خلال الربع الأول من عام 2023، لتسجل 14.07 مليون ريال، مقابل 8.02 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع الأول 2.22 مليار ريال بنمو نسبته 74.48%، مقابل 1.272مليار ريال في الفترة المقابلة من عام2021.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات والذي أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح والدخل من العمليات الرئيسية بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف التسويقية ومخصص خسائر الإئتمان وتكاليف التمويل ومصروف الزكاة الخاص بالربط الزكوي للأعوام من 2014م وحتى 2018م.

وارتفعت ربحية السهم خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 0.23 ريال مقابل 0.13 ريال في الربع المماثل من عام 2022.