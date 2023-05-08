ارتفاع أرباح "ديوا" 10.4% إلى 763 مليون درهم في الربع الأول من 2023

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، عن ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10.4% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع الإيرادات.

وقالت الهيئة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الاثنين، إنها حققت صافي ربح بقيمة 763 مليون درهم في الفترة المنتهية في 31 مارس 2023، مقارنة بصافي ربح 691 مليون درهم في الفترة المقارنة قبل عام.

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وأضافت أن الإيرادات زادت بنسبة 7.3% إلى 5.44 مليار درهم في الربع الأول من 2023، مقارنة بإيرادات بلغت 5.07 مليار في الفترة ذاتها من 2022.

وأوضحت الهيئة أن نمو الإيرادات جاء مدفوعا في الأساس بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلا عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى.