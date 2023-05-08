سوق السعودية
الأرباح الفصلية لـ"الجوف الزراعية" ترتفع 32% إلى 20 مليون ريال
بدعم من زيادة المبيعات والإيرادات الأخرى
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سجل صافي أرباح شركة الجوف الزراعية في الربع الأول من العام الجاري 20.07 مليون ريال بنمو نسبته 31.8% عن الربح المتحقق في الربع المناظر من العام الماضي والذي بلغ 15.2 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الإيرادات الإجمالية للربع الأول بلغت 104.4 مليون ريال مقابل 60.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي وبنمو نسبته 72.9% تقريبا.
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وذكرت الشركة أن السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2023م بالمقارنة مع صافي ربح الربع المماثل من عام 2022م يعود بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى، وذلك بالرغم من زيادة مصروفات البيع والتوزيع ، وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية ، وزيادة مصروف الزكاة.
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