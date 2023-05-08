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شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك "
سوق السعودية

أرباح "مسك" الفصلية تتضاعف أكثر من 12مرة

سجلت 12.4 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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حققت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" قفزة كبيرة في صافي أرباحها عن الربع الأول من العام الجاري لتسجل 12.4 مليون ريال بنمو نسبته 12300% مقابل 0.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع حجم المبيعات وهوامش الربح.

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وارتفعت إيرادات الشركة إلى 218.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 187.6 في الربع المناظر من العام الماضي بنمو نسبته 16.5%.

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وسجل إجمالي حقوق المساهمين"بعد استبعاد حقوق الأقلية" 340.7 مليون جنيه مقابل 338.4 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022 بنمو نسبته 0.68%.

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