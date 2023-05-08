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سوق السعودية

تابعة لـ"تداول" تستحوذ على 51% من شبكة مباشر المالية مقابل 134 مليون ريال

تكاليف الصفقة تخضع لتعديلات ما بعد إتمامها

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة، اليوم الاثنين، عن توقيع شركتها التابعة تداول للحلول المتقدمة (وامض) اتفاقية بيع وشراء مع شركة المبادرات الثانية للاستثمار (شركة شخص واحد) والتي بموجبها تستحوذ "وامض" على 51% من رأس المال المصدر لشركة شبكة مباشر المالية (دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة) (دايركت إف إن) بقيمة 133.95 مليون ريال سعودي.

وكانت مجموعة "تداول السعودية" أعلنت في بيان في نوفمبر الماضي عن قيام شركتها التابعة شركة تداول للحلول المتقدمة ("وامض") بتوقيع اتفاقية بيع وشراء مع شركة المبادرات الثانية للاستثمار (شركة شخص واحد) وتستحوذ بموجبها "وامض" على نسبة 51% من رأس المال المصدر لشركة شبكة مباشر المالية (دايركت إف إن) .

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ذكرت "تداول" في بيان اليوم أن تكاليف الصفقة تخضع لتعديلات ما بعد إتمامها وذلك بموجب الاتفاقية، وسيتم تمويلها من خلال الموارد الذاتية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتي سيتم تعويضها من خلال الحصول على تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

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وأشارت إلى أن بعض شروط الصفقة المتعلقة بإعادة هيكلة مجموعة شبكة مباشر المالية قد تم نقلها إلى التزامات ما بعد الإتمام وفقًا للاتفاقية.

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