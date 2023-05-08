تراجع الأرباح الفصلية لـ" الصناعات الزجاجية" 75% إلى 8.6 مليون ريال

سجلت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" صافي ربح بقيمة 8.6 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، بتراجع نسبته 75.6% عن صافي الربح في الربع المناظر من العام الماضي والذي بلغ 35.3 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" أن الإيرادات الإجمالية في الربع الأول ارتفعت بنسبة 31.1% لتسجل 37.1 مليون ريال مقابل 28.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بمقابله من العام الماضي، يعود إلي انخفاض أرباح الشركات الزميلة في قطاع الزجاج المسطح نتيجة أعمال الصيانة في شركة جارديان الدولية المحدودة في الجبيل.

أشارت إلي أن الربح التشغيلي من العبوات الزجاجية للربع الأول من العام بلغ 7.1 مليون ريال مقابل 1.6 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وسجل إجمالي حقوق المساهمين "بعد استبعاد حقوق الأقلية" 700.3 مليون ريال ، مقابل 659 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.