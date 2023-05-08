تغريم "عذيب للاتصالات" لمخالفة قواعد طرح الأوراق المالية

قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية فرض غرامة مالية مقدارها 120ألف ريال، على شركة اتحاد عذيب للاتصالات،لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الحادية والستين، والفقرة (10) من المادة الثانية والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدّلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (5-5-2022) وتاريخ 5 يناير 2022 ، والفقرة (أ) من المادة التاسعة والسبعين، والفقرة (10) من المادة الثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدّلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (1-94-2022) وتاريخ 22 أغسطس 2022.

وذكرت هيئة السوق المالية السعودية أن شركة " اتحاد عذيب للاتصالات" لم تلتزم بالإفصاح للهيئة والجمهور من دون تأخير عن ترسية ستة عقود بتاريخ 22 و23 و30 يوينو2022م، وتاريخ27 أكتوبر 2022.

مادة اعلانية

كما لم تلتزم الشركة بالإفصاح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير عن الدخول في ستة عقود إيراداتها مساوية أو تزيد على (5%) من إجمالي إيرادات "الشركة" وفقاً لقوائمها المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2022م، وذلك بتاريخ 22 يونيو 2022، وتاريخ 23 و27 من الشهر ذاته وتاريخ27يوليو 2022، وتاريخ 3 نوفمبر2022م، و لم تفصح الشركة عن هذه العقود في الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية إلا بتاريخ 27 أكتوبر 2022، وتاريخ 3 و6 نوفمبر من العام الماضي.