توصية بتجزئة القيمة الاسمية لسهم "بن داود" من 10 ريالات إلى ريال واحد

أعلنت شركة بن داود القابضة عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة عن قراره بتاريخ 7 مايو 2023م بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10ريالات للسهم إلى واحد ريال سعودي للسهم مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" أن عدد أسهم الشركة بعد تجزئتها (1,143) مليون سهم بدلاً من (114.3) مليون سهم مع التزام الشركة باستكمال جميع الاجراءات النظامية والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية .

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كانت أرباح شركة "بن داود القابضة" سجلت قفزة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 389%، مقارنة بالربع المماثل من العام الأسبق، لتصل إلى 65 مليون ريال.

وتراجعت الأرباح السنوية للشركة بنسبة 48% إلى 124.7 مليون ريال في 2022.

وعزت الشركة تراجع الأرباح السنوية إلى ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺿﺧم التي تحملتها اﻟﺷركة ﺑﺷﻛل ﺟزئي ﻟﻠﺣﻔﺎظ على اﻟوﺿع اﻟﺗﻧﺎفسي وزﯾﺎدة أﻋداد اﻟﻌﻣﻼء.