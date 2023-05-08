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نماء للكيماويات مناسبة
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سوق السعودية

"نماء للكيماويات" تسجل صافي خسارة 18 مليون ريال في الربع الأول

نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات

دبي - العربية.نت
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سجلت شركة نماء للكيماويات صافي خسارة بقيمة 18.81 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، مقابل صافي ربح 33.41 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إن سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الأول من العام الجاري الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 41.6% بسبب التراجع الحاد لمتوسط أسعار بيع المنتجات نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على انخفاض الطلب.

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وسجلت الإيرادات الإجمالية في الربع الأول من هذا العام 131.05 مليون ريال، مقابل 172.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع نسبته 24.16%.

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وأشارت إلى ارتفاع طفيف في المصاريف العمومية والإدارية نتيجة الزيادة في بعض المخصصات، وارتفاع مصاريف التمويل نتيجة زيادة التسهيلات البنكية،وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وألمحت الشركة إلى تحسن الإيرادات بواقع 17.5% نتيجة ارتفاع الكميات المباعة ،وانخفاض مصاريف البيع والتسويق بسبب تحسن أسعار الشحن.

وذكرت أن الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي للفترة المنتهية في 31 مارس 2023م بلغ 132.2 مليون ريال سعودي و 6.4 مليون ريال سعودي على التوالي، ما يمثل في المجمل 59% من رأس المال، انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بإجمالي الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي للعام السابق نتيجة استمرار انخفاض أسعار بيع المنتجات نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على انخفاض الطلب.

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