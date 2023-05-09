أرباح "أسمنت الشرقية" تقفز 115% إلى 56 مليون ريال في الربع الأول من 2023

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية "أسمنت الشرقية" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023، مسجلة ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 115.4% إلى 56 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح 26 مليون ريال حققتها الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 5.66%، مقارنة بصافي أرباح بلغ 53 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع قيمة وكمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وكذا زيادة توزيعات أرباح وإيرادات مرابحات، والإيرادات الأخرى.