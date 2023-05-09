أرباح "زين السعودية" تتضاعف 7 مرات إلى 563 مليون ريال في الربع الأول

أظهرت البيانات الأولية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، ارتفاع أرباح الربع الأول من العام 2023 بنسبة 595% لتتضاعف نحو 7 مرات تقريبا إلى 563 مليون ريال، مقابل 81 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 125.2% في الربع الأول، مقابل 250 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2022.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى زيادة في صافي الإيرادات بمبلغ 244 مليون ريال بزيادة قدرها 11% عن إيرادات الربع الأول من العام 2022، وتعود هذه الزيادة الى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، و خدمات الجيل الخامس بالإضافة إلى النمو في ايرادات شركة "تمام للتمويل".

وأفادت الشركة بأن تكلفة الإيرادات ارتفعت بنسبة 6.9%، على الرغم من ذلك فقد ارتفع إجمالي الربح بمبلغ 179 مليون ريال وبنسبة بلغت 14.5%.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 195 مليون ريال، بينما انخفض الإطفاء والاستهلاك بمبلغ 16 مليون ريال

كما ارتفعت تكلفة التمويل بمبلغ 50 مليون ريال ويعود ذلك الى الارتفاع في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأميركي (ليبور).

وذكرت الشركة أن صافي مكاسب بيع وإعادة تأجير 3600 برج إلى شركة لتيس الذهبية (GLI) في الربع الأول من عام 2023 بلغ 532 مليون ريال سعودي، باستثناء أي زيادة مرتبطة بالزكاة.