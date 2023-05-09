اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السلطات السويسرية وUBS يحاولان إتمام صفقة الاستحواذ على كريدي سويس قبل نهاية أبريل
بنك "يو بي إس"
بنوك

"UBS" يعلن انضمام رئيس "كريدي سويس" لمجلس إدارة الكيان الجديد

الإغلاق القانوني للاستحواذ متوقع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن "UBS"، اليوم الثلاثاء، أن أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي لبنك "كريدي سويس"، سينضم إلى المجلس التنفيذي للكيان المشترك الجديد بمجرد اكتمال عملية الشراء الطارئ للبنك.

وقال البنك السويسري إن الإغلاق القانوني للاستحواذ متوقع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وسيعمل الكيان المندمج كـ"مجموعة مصرفية موحدة".

مادة اعلانية

كما سيصبح تود تاكنر، المدير المالي للمجموعة الجديدة، خلفًا لسارة يونجوود والتي قررت التنحي من منصبها بعد إغلاق الصفقة.

مركز سياسي أميركي يؤكد خطورة أزمة سقف الدين اقتصاد اقتصاد أميركا مركز سياسي أميركي يؤكد خطورة أزمة سقف الدين

من المتوقع أن يكون للكيان الجديد خمسة أقسام وسبع أعمال في أربع مناطق مختلفة بالإضافة إلى "كريدي سويس"، حيث سيمثل كل من المناطق الأربعة عضو في مجلس الإدارة يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي لـ"UBS" سيرجيو إيرموتي.

كان "UBS" قد وافق في مارس/ آذار على الاستحواذ على منافسه "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري أي حوالي 3.37 مليار دولار، بافتراض خسائر تصل إلى 5 مليارات كجزء من صفقة رتبتها السلطات السويسرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الذكاء الاصطناعي خطر على البشر.. كيف؟ الذكاء الاصطناعي خطر على البشر.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط